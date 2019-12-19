Эксперт: регионам Дальнего Востока нужно уходить от шоковых цен на внутренних авиарейсах

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Одной из задач по развитию авиации на Дальнем Востоке является создание бесшовной сети субсидируемых авиамаршрутов, при которой пассажиры из других регионов не будут сталкиваться с шоковыми ценами на внутрирегиональных рейсах. Этот вопрос обсуждается как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщил ТАСС глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Количество населенных пунктов на Дальнем Востоке, в которые можно добраться, используя субсидируемые перевозки на магистральных маршрутах, достаточно велико, а вот дальше, на внутрирегиональных рейсах, возникают вопросы, так как они либо не субсидируются, либо субсидируются по внутренним программам самого региона. И может получиться так, что длинный маршрут, к примеру, из Москвы на Дальний Восток человек пролетит по субсидируемому тарифу за приемлемые деньги, а оставшийся промежуток, который имеет меньшую протяженность, может обойтись в три-четыре раза дороже", - сказал Пантелеев.

Эксперт пояснил, что для решения проблемы обсуждается возможность создания маршрутной сети, при которой доступные цены на авиабилеты внутри регионов будут не только для местных жителей, но и для приезжих, и гости дальневосточных регионов смогут "добраться от точки до точки без шоковых цен".

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров привел Сахалинскую область в качестве примера дальневосточного региона, который вкладывает значительные средства как в субсидирование внутренних авиаперелетов, так и в поддержание сети аэродромов. "Финансирование там достаточно приличное", - сказал он. Так, в проекте бюджета региона на следующий год на субсидирование местных авиаперевозок заложено около 765 млн рублей. Тогда как в бюджете Забайкальского края на 2020 год на эти цели планируется направить 42 млн рублей, в Бурятии - 62 млн рублей, а в Приморье, где объем субсидирования внутрикраевых авиаперевозок в 2020 году вырастет на 10%, этот показатель достигнет 220,5 млн рублей.

Сахалинская область уже сделала шаг для перехода к бесшовной маршрутной сети. Для этого в регионе ввели единые тарифы на субсидированные внутренние авиаперевозки для всех категорий граждан вне зависимости от места их регистрации. По информации властей, такое решение принято для повышения транспортной доступности, деловой активности и туристической привлекательности удаленных районов региона. И если раньше перелет из Южно-Сахалинска в город Оха на севере Сахалина мог обойтись для гостей региона в 15 тыс. рублей, то с вводом единого тарифа цена снизилась примерно в два раза - до 7 тыс. рублей.

В других регионах также принимают меры для субсидирования авиаперевозок по сохранившимся маршрутам внутри территорий, но зачастую выделяемые средства направлены только на поддержание уже существующих рейсов, а также на снижение цен для местных жителей. Объемы субсидий в Бурятии и Забайкалье в этом году остались на прошлогоднем уровне. Однако и эта поддержка ощутима для местных жителей: к примеру, полет из Читы в село Чара на севере Забайкалья без субсидии стоит 11,5 тыс. рублей, с ней - около 8 тыс., а стоимость билетов на авиарейсах в Бурятии благодаря субсидированию снижена с 9-11 до 5-6 тыс. рублей.