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Эксперт: регионам Дальнего Востока нужно уходить от шоковых цен на внутренних авиарейсах

Глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев пояснил, что для решения проблемы цен обсуждается возможность создания маршрутной сети, при которой доступные цены на авиабилеты внутри регионов будут не только для местных жителей, но и для гостей округа
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Одной из задач по развитию авиации на Дальнем Востоке является создание бесшовной сети субсидируемых авиамаршрутов, при которой пассажиры из других регионов не будут сталкиваться с шоковыми ценами на внутрирегиональных рейсах. Этот вопрос обсуждается как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщил ТАСС глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Количество населенных пунктов на Дальнем Востоке, в которые можно добраться, используя субсидируемые перевозки на магистральных маршрутах, достаточно велико, а вот дальше, на внутрирегиональных рейсах, возникают вопросы, так как они либо не субсидируются, либо субсидируются по внутренним программам самого региона. И может получиться так, что длинный маршрут, к примеру, из Москвы на Дальний Восток человек пролетит по субсидируемому тарифу за приемлемые деньги, а оставшийся промежуток, который имеет меньшую протяженность, может обойтись в три-четыре раза дороже", - сказал Пантелеев.

Эксперт пояснил, что для решения проблемы обсуждается возможность создания маршрутной сети, при которой доступные цены на авиабилеты внутри регионов будут не только для местных жителей, но и для приезжих, и гости дальневосточных регионов смогут "добраться от точки до точки без шоковых цен".

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров привел Сахалинскую область в качестве примера дальневосточного региона, который вкладывает значительные средства как в субсидирование внутренних авиаперелетов, так и в поддержание сети аэродромов. "Финансирование там достаточно приличное", - сказал он. Так, в проекте бюджета региона на следующий год на субсидирование местных авиаперевозок заложено около 765 млн рублей. Тогда как в бюджете Забайкальского края на 2020 год на эти цели планируется направить 42 млн рублей, в Бурятии - 62 млн рублей, а в Приморье, где объем субсидирования внутрикраевых авиаперевозок в 2020 году вырастет на 10%, этот показатель достигнет 220,5 млн рублей.

Сахалинская область уже сделала шаг для перехода к бесшовной маршрутной сети. Для этого в регионе ввели единые тарифы на субсидированные внутренние авиаперевозки для всех категорий граждан вне зависимости от места их регистрации. По информации властей, такое решение принято для повышения транспортной доступности, деловой активности и туристической привлекательности удаленных районов региона. И если раньше перелет из Южно-Сахалинска в город Оха на севере Сахалина мог обойтись для гостей региона в 15 тыс. рублей, то с вводом единого тарифа цена снизилась примерно в два раза - до 7 тыс. рублей.

В других регионах также принимают меры для субсидирования авиаперевозок по сохранившимся маршрутам внутри территорий, но зачастую выделяемые средства направлены только на поддержание уже существующих рейсов, а также на снижение цен для местных жителей. Объемы субсидий в Бурятии и Забайкалье в этом году остались на прошлогоднем уровне. Однако и эта поддержка ощутима для местных жителей: к примеру, полет из Читы в село Чара на севере Забайкалья без субсидии стоит 11,5 тыс. рублей, с ней - около 8 тыс., а стоимость билетов на авиарейсах в Бурятии благодаря субсидированию снижена с 9-11 до 5-6 тыс. рублей.

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