The Economist назвал Узбекистан страной года

ТАСС, 19 декабря. Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам. Об этом в четверг сообщается на сайте издания.

"[Президент Узбекистана Шавкат] Мирзиёев начал проводить реформы, которые ускорились за прошедший год. Его правительство во многом положило конец принудительному труду", - говорится в сообщении.

Среди главных достижений новых властей Узбекистана издание отмечает ликвидацию специализированной колонии по исполнению наказаний "Жаслык", допуск в страну иностранных журналистов. Также отмечается пресечение давления на малый бизнес с целью получения взяток, большая открытость границы, позволившая воссоединиться семьям, члены которых проживали в разных странах Центральной Азии. Журнал подчеркивает и приглашение в Узбекистан иностранных специалистов для помощи национальной экономике.

Как сообщает The Economist, Узбекистану еще предстоит долгий путь, но ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 году. Среди других государств, попавших в рейтинг издания по итогам уходящего года, Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Большинство аналитиков сходятся в том, что с приходом Мирзиёева к власти в 2016 году после смерти первого президента республики Ислама Каримова в Узбекистане начались серьезные перемены. Президент приступил к реализации ряда инициатив, направленных на развитие проектов в социальной сфере и активизацию экономики страны. Для этого принимаются меры по поддержке частного сектора, развитию предпринимательства и активизации приватизации. Особое внимание уделяется инновациям и внедрению современных технологий.