{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

The Economist назвал Узбекистан страной года

Среди главных достижений государства издание отмечает ликвидацию колонии по исполнению наказаний "Жаслык" и допуск в страну иностранных журналистов
Описание
© Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 19 декабря. Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам. Об этом в четверг сообщается на сайте издания.

"[Президент Узбекистана Шавкат] Мирзиёев начал проводить реформы, которые ускорились за прошедший год. Его правительство во многом положило конец принудительному труду", - говорится в сообщении.

Среди главных достижений новых властей Узбекистана издание отмечает ликвидацию специализированной колонии по исполнению наказаний "Жаслык", допуск в страну иностранных журналистов. Также отмечается пресечение давления на малый бизнес с целью получения взяток, большая открытость границы, позволившая воссоединиться семьям, члены которых проживали в разных странах Центральной Азии. Журнал подчеркивает и приглашение в Узбекистан иностранных специалистов для помощи национальной экономике.

Как сообщает The Economist, Узбекистану еще предстоит долгий путь, но ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 году. Среди других государств, попавших в рейтинг издания по итогам уходящего года, Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Большинство аналитиков сходятся в том, что с приходом Мирзиёева к власти в 2016 году после смерти первого президента республики Ислама Каримова в Узбекистане начались серьезные перемены. Президент приступил к реализации ряда инициатив, направленных на развитие проектов в социальной сфере и активизацию экономики страны. Для этого принимаются меры по поддержке частного сектора, развитию предпринимательства и активизации приватизации. Особое внимание уделяется инновациям и внедрению современных технологий.

Теги
УзбекистанВеликобританияМирзиёев, Шавкат Миромонович
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Путин заявил, что с 2000 года в перерабатывающей промышленности создано 75% мощностей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС