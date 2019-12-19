Еврокомиссия надеется на прорыв в газовых переговорах России, Украины и ЕК

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия надеется на прорыв в трехсторонних газовых консультациях в Берлине в четверг. Об этом сообщил журналистам бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.

"Конечно, мы надеемся на прорыв на сегодняшней встрече. Но в первую очередь мы должны выслушать обе стороны, которые имели очень интенсивные контакты в течение последних дней и ночей. Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку", - сказал Шефчович, входя в представительство ЕК в Берлине, где пройдет встреча.

Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. Предыдущие трехсторонние консультации состоялись 28 октября, однако с того времени не удалось сблизить позиции сторон по основным вопросам. Москва настаивает на "обнулении" всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций по решению Стокгольмского суда в любом виде, в том числе и газом. Кроме того, остаются не согласованными объемы и тариф прокачки российского газа по территории Украины с 2020 года.