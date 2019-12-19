Минсельхоз не видит оснований для переноса вступления в силу закона об органике

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз не видит основания для переноса срока вступления в силу закона об органике, которое запланировано на 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

19 декабря газета "Коммерсантъ" написала, что консультативный совет по иностранным инвестициям предупредил правительство России о критической ситуации и угрозе выпадения из оборота органики на миллиарды рублей из-за вступления в силу закона об органике, что, в том числе связано с неготовностью подзаконных актов.

В сообщении Минсельхоза указывается, что необходимые подзаконные акты разработаны и утверждены или находятся на регистрации в Минюсте.

Также в министерстве напомнили, что со вступлением в силу нового закона те производители, которые ранее успешно прошли процедуру международной сертификации, имеют право выбора, получать ли дополнительно российский органический сертификат или нет. Не получив российскую сертификацию, производитель не сможет использовать российский единый знак соответствия (белый лист на зеленом фоне с надписью "Органик" на кириллице и латинице), он не будет внесен в единый государственный реестр. Однако такой производитель сможет также, как и ранее, беспрепятственно реализовывать свою продукцию в торговых точках, маркируя ее международным знаком соответствия.

Минсельхоз отметил, что сертификацию осуществляют специализированные органы, аккредитованные Росаккредитацией. Ведомство также ведет реестр аккредитованных лиц и предоставляет сведения из указанного реестра. Ведение единого государственного реестра производителей органической продукции будет осуществляться в рамках автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации Минсельхозом. В реестре будет содержаться информация о производителях органической продукции, а также о самой продукции. Информацию будут представлять в Минсельхоз аккредитованные Росаккредитацией органы сертификации.

Как отметили в Минсельхозе, по информации, полученной от Росаккредитации, в реестре аккредитованных лиц содержится информация о следующих органах по сертификации, аккредитованных в области производства органической продукции: ООО "Органик эксперт", ФГБУ "Россельхозцентр". Кроме того, в Росаккредитации в работе находится государственная услуга по процедуре расширения области аккредитации АНО "Роскачество".