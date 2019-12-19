"Транснефть" перечислила компенсацию 14 компаниям Казахстана из-за ЧП на "Дружбе"

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель российской компании Игорь Демин.

"Подтверждаем, компенсации перечислили", - сказал он.

Ранее в ноябре казахстанская компания "КазТрансОйл" и "Транснефть" подписали соглашения о выплате 14 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть в трубопроводе "Дружба". Позже соглашение было подписано еще с 18 компаниями.