"Транснефть" перечислила компенсацию 14 компаниям Казахстана из-за ЧП на "Дружбе"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" перечислила компенсацию 14 компаниям Казахстана из-за инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба".
Об этом ТАСС сообщил официальный представитель российской компании Игорь Демин.
"Подтверждаем, компенсации перечислили", - сказал он.
Ранее в ноябре казахстанская компания "КазТрансОйл" и "Транснефть" подписали соглашения о выплате 14 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть в трубопроводе "Дружба". Позже соглашение было подписано еще с 18 компаниями.