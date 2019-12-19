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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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"Транснефть" перечислила компенсацию 14 компаниям Казахстана из-за ЧП на "Дружбе"

В ноябре казахстанская компания "КазТрансОйл" и "Транснефть" подписали соглашения о выплате компенсаций

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" перечислила компенсацию 14 компаниям Казахстана из-за инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба".

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Об этом ТАСС сообщил официальный представитель российской компании Игорь Демин.

"Подтверждаем, компенсации перечислили", - сказал он.

Ранее в ноябре казахстанская компания "КазТрансОйл" и "Транснефть" подписали соглашения о выплате 14 казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть в трубопроводе "Дружба". Позже соглашение было подписано еще с 18 компаниями.

Теги
КазахстанРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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