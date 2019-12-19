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Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть произошло после синхронизации с параметрами береговой сети
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов"
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществлено после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отмечает, что для жителей чукотского города Певек этот день стал символичным - в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя елка.

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Подключение "Академика Ломоносова" к тепловым сетям Певека будет произведено в 2020 году.

Росатом отмечает, что выдача электроэнергии в сеть Чукотки, генерируемой ПАТЭС, началась в 11:00 мск.

"Сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. Основная задача текущего года успешно выполнена, а задача на следующий 2020 год - выполнить сдачу ПАТЭС в промышленную эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрея Петрова.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России вырастет с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих АЭС (ПАТЭС и Билибинская АЭС) будут находиться на территории одного субъекта.

Об "Академике Ломоносове"

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом г. Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек.

Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

В новость внесены изменения (12:27 мск) - добавлены подробности.

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РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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