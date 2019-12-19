В Благовещенске на участке "Золотой мили" к 2023 году построят центр культуры и спорта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Инвестор построит гостиницу и многофункциональный центр культуры и спорта на территории "Золотой мили" в Благовещенске к 2023 году, сообщается в четверг на сайте правительства Амурской области.

"Золотая миля" - участок намывной территории на набережной Амура площадью 40 га в Благовещенске. В соответствии с концепцией реконструкции набережной она разделена на четыре участка. На одном построят канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь. По двум оставшимся участкам сообщалось, что существуют идеи о возведении гостиницы, многофункционального развлекательного центра.

"К 2023 году на "Золотой миле" построят гостиницу и многофункциональный центр культуры и спорта. Проекты компании "Мильдор девелопмент" (входит в группу компаний "Регион") получили сегодня статус приоритетных в области. Инвестор планирует запустить в зоне "Золотой мили" гостиницу и спортивно-культурный центр в течение года после открытия канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что важные для области проекты обсудили на заседании региональной комиссии по приоритетным инвестиционным проектам, которое провел губернатор Василий Орлов. "Особое внимание необходимо уделить внешнему облику этих сооружений. Ведь они расположатся на границе с КНР и фактически будут играть роль фасада. Конечно, здания должны соответствовать всему реализуемому на "Золотой миле" проекту", - приводятся в сообщении слова главы региона.

О проектах

Канатная дорога, гостиница и многофункциональный центр задумывались как единый туристический комплекс. В зоне делового общения инвестор построит гостиницу на 10 этажей, способную ежегодно принимать более 140 тыс. туристов, с рестораном, фитнес-залами и спа-комплексом. В многофункциональном центре рядом с гостиницей откроют 40 тыс. кв. м для спортивных и культурных объектов. Среди них - трансформируемая спортивная зона для проведения городских и международных соревнований по художественной гимнастике, ММА, боксу и карате, мини-футболу.

Более 4,5 тыс. кв. м в проекте центра предусмотрено на амурский областной интерактивный музей динозавров с мультимедийной экспозицией, зоной дополненной реальности и 3D-кинотеатром научных фильмов. В планах инвестора - открыть в центре крытый роллердром, канатный экстрим-парк, батутный центр, большую зону фуд-корта и торговли, а также профессиональный скалодром.

"Всего в запуск объектов компания "Мильдор девелопмент" планирует инвестировать более 2,5 млрд рублей. По предварительным расчетам, благодаря реализации проектов в бюджеты всех уровней поступит почти 850 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Группа компаний "Регион" реализует в Амурской области проекты строительства трансграничной канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ (Китай) и транспортно-логистического комплекса в зоне международного моста через реку Амур. В крупнейшие инвестиционные проекты региона группа инвестирует около 15 млрд рублей.