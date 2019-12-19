Путин: Россия из главного покупателя зерна превратилась в главного экспортера

Газовый конфликт России и Украины

Еврокомиссия надеется на прорыв в газовых переговорах России, Украины и ЕК

Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку, сказал бывший зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович

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