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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин: Россия из главного покупателя зерна превратилась в главного экспортера

За последние годы Россия из главного покупателя зерна превратилась в главного экспортера - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Газовый конфликт России и Украины
Еврокомиссия надеется на прорыв в газовых переговорах России, Украины и ЕК
Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку, сказал бывший зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович
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