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Минсельхоз планирует готовить подзаконные акты к закону о виноградарстве и виноделии

Специалисты подготовят акты в соответствии с нуждами отрасли

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз совместно с другими представителями власти и бизнеса планирует готовить подзаконные акты к одобренному Госдумой в третьем чтении закону о виноградарстве и виноделии в России в соответствии с нуждами отрасли. Об этом говорится в сообщении министерства.

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"Минсельхоз России совместно с бизнес-сообществом и уполномоченными органами федеральной власти планирует продолжить обсуждение правоприменения закона, чтобы в дальнейшем подготовить подзаконные акты в соответствии с задачами и нуждами отрасли", - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что Минсельхоз позитивно оценивает принятие закона "О виноградарстве и виноделии". По мнению представителей Минсельхоза, документ устраняет правовые пробелы и закрепляет в законодательстве основы, необходимые для дальнейшего развития отрасли, что станет большим шагом для российского виноградарства и виноделия.

Как сообщалось ранее, в документе содержится положение, согласно которому российское вино должно вырабатываться только из отечественного винограда. По мнению участников отрасли, отказ от использования импортных виноматериалов невозможен сейчас, нужен переходный период, который займет 10-15 лет.

Закон о виноделии

В среду Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Закон подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и определяет формы государственной поддержки виноделия. Закон разработан в рамках исполнения указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке документа были учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.

Закон определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия закона исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники.

Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, безопасности продукции виноградарства. Вводится обязательное декларирование урожая винограда.

Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

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