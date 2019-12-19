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Власти Липецкой области ограничили рост тарифов на услуги ЖКХ в регионе на 2020 год до 6%

Глава администрации региона отметил, что стоимость некоторых услуг вообще не будет меняться в 2020 году. К примеру, плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами останется на уровне 2019 года

ЛИПЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для населения Липецкой области в будущем году не превысит 6%. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, подписавший соответствующее постановление.

"Подъем платежей за услуги в сфере ЖКХ выше, чем определено постановлением, будет невозможен, он ограничен предельными индексами: на первое полугодие - 0%, на второе полугодие - не более 6%", - сказал он.

Артамонов подчеркнул, что применяемые на будущий год в регионе ограничения роста тарифов ЖКХ будут ниже индекса, установленного постановлением федерального правительства. При этом стоимость определенных услуг вообще не будет меняться в 2020 году. К примеру, плата граждан за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами останется на уровне текущего года.

Артамонов назвал снижение "коммунального бремени" граждан одним из приоритетов своей работы. При этом, речь идет не только о сдерживании роста тарифов, но и о внедрении различных энергосберегающих технологий. "Опыт показывает, что, в частности, внедрение прогрессивных технологий энергосбережения приводит к повсеместному снижению энергозатрат на отопление и освещение как на промышленных объектах, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве", - заметил глава региона.

Теги
РоссияЛипецкая область
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