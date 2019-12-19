В Хабаровском крае создается залоговый фонд в поддержку малого и среднего бизнеса

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края создают залоговый фонд для поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила журналистам в четверг министр инвестиционного развития и предпринимательства региона Марина Костина. Фонд создается не для поддержки завода "Амурсталь", о рисках остановки которого сообщалось в ноябре, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Правительство региона в ноябре на совещании, посвященном вопросам работы завода "Амурсталь" (принадлежит ГК "Торэкс"), который заявил о рисках остановки из-за сообщений об обысках, озвучило намерение создать залоговый фонд. В фонд, как сообщалось, могут войти объекты и имущество, которое находится сейчас в краевой собственности, стоимостью порядка 130 млрд рублей. СМИ сообщили, что фонд создается для поддержки "Амурстали". В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края ТАСС в четверг заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Залоговый фонд создается как инструмент поддержки субъектов малого [и среднего] предпринимательства при получении ими финансовых ресурсов как в кредитных организация, так и в других организациях, которые предоставляют им или помогают привлекать денежные средства для реализации своих бизнес-проектов. Этот залоговый фонд создается по просьбам субъектов малого бизнеса и для удовлетворения их потребностей в реализации их проектов", - сказала Костина.

В ГК "Торэкс" агентству сообщили, что завод не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Хабаровское УФАС России 17 декабря сообщило, что вынесло предостережение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и правительству края. "Из средств массовой информации стало известно, что правительством Хабаровского края принято решение о создании залогового фонда для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" Амурсталь" в г. Комсомольске-на-Амуре. <...> Хабаровским УФАС России выдано предостережение губернатору, председателю правительства Хабаровского края и правительству Хабаровского края о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства в части создания залогового фонда для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" Амурсталь", - говорится в сообщении. Отмечается, что отчуждение государственного имущества в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации, может привести к ограничению конкуренции.

О ситуации на "Торэксе"

В середине ноября в компаниях "Торэкс" и компаниях-партнерах произошла выемка документов. По данным источника ТАСС, это было связано с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС. В "Торэксе" заявили, что действия сотрудников правоохранительных органов на работу завода "Амурсталь" не повлияли. После по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций ООО "Торэкс-Хабаровск", бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков.

В конце месяца компания сообщила об угрозе остановки работы завода, поскольку банки приостановили финансирование, а предприятия - отгрузку металлолома и материалов, без которых невозможно его функционирование. В декабре на предприятии сообщили, что завод сократил выпуск металлопродукции из-за сообщений об обысках в СМИ на предприятии, но его работа не остановлена.