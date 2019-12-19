Источник: итоги конкурса "Ростелекома" на закупку планшетов для переписи отменят

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Итоги конкурса "Ростелекома" на закупку планшетов на российской операционной системе "Аврора" для проведения переписи населения отменят для того, чтобы закупить российские гаджеты вместо китайских. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

"Скорее всего, закупка будет отменена и проведена новая, только среди российских производителей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" выбрал поставщиков планшетов на российской операционной системе "Аврора" для проведения переписи населения. По результатам оценки и сопоставления заявок победителями признаны: ООО "Тегрус" и ООО "Центр дистрибьюции", с которым ранее "Ростелеком" заключал договор на поставки смартфонов и планшетов INOI на российской операционной системе OC Sailfish (ныне "Аврора"). По итогам конкурса рекомендовано заключить договоры с победителями. При этом согласно документации, компании, которые участвовали в конкурсе, планировали поставлять планшеты из Китая.

В начале августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предписывает "Ростелекому" поставить планшеты на ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 г. После этого "Ростелеком" объявил соответствующий тендер на закупку планшетов на ОС "Аврора". Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, максимальная цена договора не может превышать 11,52 млрд руб., планируется заказать около 360 тыс. планшетов. Поставка должна быть осуществлена до июля 2020 г.

Как уточняли в пресс-службе "Ростелекома", по итогам закупки будет определено два победителя, компания в итоге заключит договоры на поставку планшетов на общую сумму не более 5,76 млрд руб.