Делегация "Газпрома" начала переговоры в Берлине по газу с германской стороной

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Делегация "Газпрома" начала консультации в Берлине по газу с представителями ФРГ. Об этом сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Делегация "Газпрома" прибыла в Министерство экономики и энергетики ФРГ. Сейчас идет встреча [главы "Газпрома" Алексея] Миллера, [министра экономики ФРГ Петера] Альтмайера и [уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа] Вальдерзее", - сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак присоединился к делегации "Газпрома" на переговорах по газу с представителями Германии. "К переговорам с немецкой стороной в Министерстве экономики ФРГ присоединился [министр энергетики РФ Александр] Новак", - сказал источник.

Ранее Петер Альтмайер провел также двустороннюю встречу с бывшим заместителем председателя ЕК по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК. Кроме того, до начала трехсторонних консультаций Россия - Украина - ЕС по газовым вопросам должны также пройти двусторонние консультации Шефчовича с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. Предыдущие трехсторонние консультации состоялись 28 октября, однако с того времени не удалось сблизить позиции сторон по основным вопросам. Москва настаивает на "обнулении" всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций по решению Стокгольмского суда в любом виде, в том числе и газом. Кроме того, остаются не согласованными объемы и тариф прокачки российского газа по территории Украины с 2020 года.