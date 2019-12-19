Правительство выделит субсидии на модернизацию очистных сооружений для оздоровления Волги

ГОРКИ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство намерено выделить в рамках проекта по оздоровлению Волги субсидии на модернизацию очистных сооружений в Щелково, затраты на реализацию проекта составят 14,6 млрд рублей. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы распределяем ряд субсидий. Отмечу одну из важных - это деньги в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги. Большое количество загрязняющих стоков расположено в Подмосковье. Самый крупный объект - это Щелковская межрайонная очистная база, мощности там не хватает и нужно проводить модернизацию. Стоимость этих работ составит 14,6 млрд рублей", - сказал Медведев.

По его словам, такого рода затраты необходимо будет включить в бюджет.