Приватбанк потребовал в суде Тель-Авива $600 млн от бывших владельцев банка

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Национализированный в 2016 году Приватбанк подал иск против бывших владельцев финансового учреждения в суд Тель-Авива на $600 млн. Соответствующее сообщение банка опубликовано в четверг.

"Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет $600 млн", - сказано в сообщении. Подробности исковых требований не уточняются.

В банке также сообщили, что в судах других юрисдикций продолжаются тяжбы с бывшими владельцами банка. В частности, банк готовится к слушанию по существу своего искового заявления против "бывших владельцев и прочих лиц" на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса. "По итогам дальнейшего анализа Приватбанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", - сообщил банк.

Шестой апелляционный административный суд в Киеве сегодня проведет заседание по делу о национализации банка. 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров о неправомерности национализации учреждения. Теперь апелляционная инстанция рассмотрит жалобу государства на это решение.

Национализация Приватбанка

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.

В начале апреля Коломойский заявил, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.