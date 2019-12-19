Глава Минэнерго России примет участие в трехсторонней встрече с Украиной и ЕС по газу

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак примет участие в трехсторонних консультациях РФ, ЕС и Украины по вопросам транзита газа, сообщило Минэнерго РФ.

Ранее не было официального подтверждения с российской стороны, а только со стороны ЕС и Украины.

До этой встречи должны пройти двусторонние консультации заместителя председателя ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает 31 декабря.