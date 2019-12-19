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Правительство рассмотрит законопроект о регистрации прав интеллектуальной собственности

Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что ранее проводил отдельное совещание по некоторым вопросам правового регулирования в этой сфере, где обсуждались и законодательные инициативы

ГОРКИ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит законопроект об упрощении регистрации прав интеллектуальной собственности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы начнем сегодняшнее заседание с ряда законопроектов. Один из них посвящен упрощению государственной регистрации прав интеллектуальной собственности, вносит изменения в Гражданский кодекс", - сказал премьер, открывая заседание кабмина в четверг.

Медведев напомнил, что в начале недели проводил отдельное совещание по некоторым вопросам правового регулирования в указанной сфере, где обсуждались и законодательные инициативы. "Вот сегодня, в том числе, один из таких законов. Те новеллы, которые предлагаются, затрагивают процедуру рассмотрения патентных заявок", - добавил премьер-министр.

Сейчас, по его словам, процедуру проводит Роспатент с участием подведомственного Института промышленной собственности. Предлагается подключить к этой работе и другие российские научные и образовательные организации. "Они смогут оперативно оценивать то, что называется патентоспособностью различных заявок. Результаты этой экспертизы будут учитываться при государственной регистрации. Ну и, надеюсь, что процедура регистрации в целом будет более быстрой и удобной для заявителя", - заключил председатель правительства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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