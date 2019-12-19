ВЭБ прокомментировал обращение своей подконтрольной компании в суд с иском к Boeing

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Иск к компании Boeing со стороны подконтрольной "ВЭБ-лизинг" Timaero Ireland Limited на $185 млн является вынужденной мерой. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов через пресс-службу госкорпорации.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Timaero Ireland Ltd подала в суде в Чикаго иск к Boeing на сумму $185 млн с целью расторгнуть контракт на поставки 22 самолетов Boeing 737 MAX.

"Данная мера явилась вынужденным и по сути единственным средством защиты прав и законных интересов Timaero после неоднократных попыток компании урегулировать сложившуюся ситуацию в досудебном порядке в духе доброй воли и ответственного партнерства, к сожалению, так и не нашедших должного отклика со стороны The Boeing Company", - сказал Краснов.

Он подчеркнул, что ВЭБ.РФ крайне ответственно относится к финансируемым проектам и "не допускает ни малейшего пренебрежения вопросами безопасности граждан". "ВЭБ.РФ и его компании намерены последовательно защищать данный подход во всех компетентных инстанциях и отстаивать свои права и законные интересы, в том числе в иностранных юрисдикциях", - добавил Краснов.

По данным The Wall Street Journal, соглашение между Timaero Ireland Limited и Boeing было заключено в 2014 году, первые два самолета были поставлены в декабре прошлого года, а в нынешнем году компания должна была получить еще два самолета, однако после двух катастроф самолетов этого типа был введен мораторий на их эксплуатацию.

Приостановка эксплуатации

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. В минувший понедельник компания объявила о решении с января временно прекратить выпуск самолетов Boeing 737 MAX.