Акционеры "Ростелекома" одобрили допэмиссию акций в рамках сделки по Tele2

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Ростелекома" одобрили проведение дополнительной эмиссии акций по цене 93,21 рубля за бумагу в рамках сделки по консолидации Tele2. Об этом говорится в сообщении госоператора.

Количество дополнительно размещаемых акций не превысит 1,2 млрд штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права), уточнили в компании. Дополнительная эмиссия обыкновенных акций осуществляется посредством закрытой подписки в пользу Банка ВТБ.

О консолидации "Ростелекомом" Tele2

В ноябре 2019 года совет директоров "Ростелекома" согласовал условия консолидации "Т2 РТК Холдинга" (Tele2), в рамках которой госоператор приобретет 55% компании. Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.

При этом 45,04% уставного капитала (48,71% обыкновенных акций) самого "Ростелекома" владеет государство через Росимущество, у ВЭБ.РФ 3,96% (4,29% обыкновенных акций) оператора, у "дочки" "Ростелекома" ООО "Мобител" - 12,01% (10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций). Доля акций "Ростелекома" в свободном обращении составляет 38,98% (36,52% обыкновенных и 69,21% привилегированных акций).

Общая структура сделки по консолидации Tele2 состоит из трех частей. "Ростелеком" передаст 10% собственных квазиказначейских акций, принадлежащих "Мобителу", в компанию "Телеком Инвестиции" в обмен на аналогичную долю в Tele2, оцененную в 24 млрд руб. Кроме того, госоператор должен провести дополнительную эмиссию по цене 93,21 руб. за акцию, которую впоследствии выкупит ВТБ (владеет 27,5% Tele2) за 66 млрд руб. и, соответственно, получит долю в "Ростелекоме". Вырученные от выкупа дополнительных акций средства будут направлены на покупку 27,5% Tele2. Оставшиеся 17,5% Tele2 будут оплачены "Ростелекомом" денежными средствами в размере 42 млрд руб.

Таким образом, в общей сумме сделка по приобретению 55% Tele2 "Ростелекомом" оценивается в 132 млрд руб.

Как заявлял первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, в рамках сделки структуры Мордашова и банка "Россия" также станут акционерами "Ростелекома" через совместную с банком структуру - "Телеком Инвестиции".