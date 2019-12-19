Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия будет сохранять транзит газа в Европу через Украину, хотя этот маршрут обходится ей дороже, но основной вопрос - в объемах и сроках, на которые будет заключен транзитный контракт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", - сказал Путин.

При этом Путин отметил, что Россия не стремится заключить контракт на какое-то время с тем, чтобы позже прекратить транзит через Украину. "Это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и для нас дороже, но все-таки в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять", - добавил президент.

Поиск приемлемого решения

Россия готова искать приемлемое для всех решение украинского газового вопроса, хотя решение Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" носило политический характер, сказал Путин.

"Я убежден, как юрист по базовому образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический и правовой характер, а политический. Одно из обоснований, сейчас сидящим здесь это покажется странным, но это интересно. Одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано: "в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Чушь какая-то просто... Но решение [суда] есть, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины", - сказал он.

Надежды на достижение договоренностей

Путин надеется на достижение договоренностей по газу с Украиной, которые бы удовлетворили все стороны, Россия по-прежнему готова поставлять газ со скидкой.

"Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию, саму Украину", - заявил политик.

При этом президент отметил, что Россия готова поставлять газ со скидкой.

"И готовы были бы и поставлять газ на Украину со скидкой, как я уже говорил, 20-25%, это можно сделать, и тогда можно было бы и для конечного потребителя снижать [цену], а не повышать, как запланировано у вас сейчас с 1 января. Насколько я знаю, средний уровень цены на газ будет где-то $300 для всех категорий потребителей", - подчеркнул Путин.

Газовый конфликт

Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину. В настоящее время проходят двусторонние консультации.

Предыдущие трехсторонние переговоры состоялись 28 октября, однако с того времени не удалось сблизить позиции сторон по основным вопросам. Москва настаивает на обнулении всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций по решению Стокгольмского суда в любом виде, в том числе и газом. Кроме того, остаются несогласованными объемы и тариф прокачки российского газа по территории Украины с 2020 года.