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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин считает целесообразным строительство дороги из России в Грузию через Чечню

Президент при этом отметил, что сейчас данный проект не входит в практические планы Минтранса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство дороги из России в Грузию через территорию Чечни сейчас не входит в практические планы Минтранса РФ, хотя оно целесообразно. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

Строительство трассы, которая ведет из высокогорного Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии, началось после завершения первой военной кампании в республике. Грузинская сторона заморозила строительство дороги в 1998 году. Сейчас единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией является транспортно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" в Северной Осетии.

"Там действительно есть проблемы общения с Грузией, особенно в зимний период, когда снегом там все завалит, - мы, конечно, это знаем. То, что вы сейчас сказали, - это хорошая идея, но пока она в практических планах Министерства транспорта отсутствует, хотя, повторяю еще раз, она известна, эта идея, и, в принципе, реализуема. Целесообразность реализации, безусловно, существует", - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста из Чечни о возможности строительства дороги в Грузию через регион.

Путин отметил, что в настоящее время на Юге России, в том числе в и Чеченской Республике, существует "несколько проектов развития инфраструктуры - они все у нас в работе, все изучаются". "Я знаю об этих планах, совсем недавно тоже обсуждали это в правительстве - различные варианты, связывающие Чеченскую Республику с Краснодаром, с Черноморским побережьем. Это в свое время надо будет делать, сейчас просто нет пока конкретных просчитанных планов, хотя это целесообразно", - добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема строительства высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась, но никаких решений по этому вопросу нет. Как сообщил в июле 2018 года замминистра транспорта РФ Алан Лушников, вопрос строительства высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного может быть включен в магистральный план развития инфраструктуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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