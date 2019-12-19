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Суд в Киеве приостановил рассмотрение апелляции по национализации Приватбанка

Следующее заседание состоится 31 января

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд отложил рассмотрение жалобы представителей государства на решение суда предыдущей инстанции, признавший незаконной национализацию Приватбанка в 2016 году. Об этом сообщило в четверг издание "Общественное".

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"Решение отложили до окончательного решения Верховного суда по делу о признании семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и обмена их вкладов в Приватбанке на акции. Эта процедура состоялась в рамках национализации Приватбанка в 2016 году", - сказано в сообщении. Заседание Верховного суда назначено на 31 января, поэтому дата возобновления рассмотрения апелляции в Шестом апелляционном админсуде пока не может быть установлена.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров о неправомерности национализации учреждения. Представители государства обжаловали это решение в апелляции.

Национализация Приватбанка

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.

В начале апреля Коломойский заявил, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь Валерьевич
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