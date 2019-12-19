Путин: РФ не может дотировать экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, у Белоруссии самые низкие цены, какие только возможны для наших заграничных партнеров. Напомню, это $127 за тысячу кубометров. В Европу за $200 [за 1 тыс. куб. м] мы продаем. Доходность для продаж в Европу и Белоруссию для "Газпрома" отличается в четыре раза", - сказал Путин.

Он добавил, что средневзвешенная цена на газ по РФ $70 за 1 тыс. куб. м. При этом, чем дальше от мест добычи, тем больше дотируется цена. В Смоленске дотации к цене газа, к которой хочет приравняться Белоруссия, одни из самых высоких. "Смоленск потребляет где-то 2 млрд [куб. м. газа]. В Белоруссию мы продаем 20 млрд [куб. м газа]. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Это вопрос очень странный, согласитесь", - добавил президент.

При этом Путин отметил, что Россия готова создавать наднациональные органы с Белоруссией для возможности продавать российский газ в республику по ценам Смоленской области.

"Это можно или нет [продавать газ для Белоруссии по цене, равной цене газа для Смоленской области, дотируя Белоруссию]? Можно. Что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого нужны общие национальные органы - контрольные и эмиссионные - нужны общие правила в сфере антимонопольной политики", - указал российский лидер

По его словам, сторонам на этом пути предстоит проделать огромную работу, "но она может проделана и реализована только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон". "У нас такое желание есть, мы обсуждаем с нашими белорусскими партнерами это, продвигаемся в значительной степени", - сказал российский лидер.