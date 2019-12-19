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Швеция впервые за пять лет отказалась от отрицательной банковской ставки

Ожидается, что ставка останется на нуле в течение следующих нескольких лет

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Государственный банк Швеции повысил в четверг свою базовую ставку с минус 0,25 до 0%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Прогноз ставки РЕПО в будущем остается без изменений, - отмечено в сообщении. - Ожидается, что ставка будет оставаться на нуле в течение следующих нескольких лет".

Эксперты банка также прогнозируют, что уровень инфляции будет находиться близко к целевому в 2%.

Повышение произошло несмотря на падение прироста экономики и роста безработицы в стране. Минусовой уровень ставки поддерживался банком с весны 2015 года. Новый нулевой показатель начнет применяться с 8 января 2020 года.

Как считают эксперты, отрицательная процентная ставка была экспериментом, который не привел к каким-либо значимым последствиям в шведской экономике, на которые надеялись в банке.

"Теперь мы отказываемся от этого эксперимента. Это был пятилетний эксперимент, который мало что дал", - отметил экономист консалтинговой компании Sderberg & Partners Юаким Борнольд в интервью программе SVT.

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