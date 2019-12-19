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Обновлено 

Главы МИД России и Японии обсудили нарушения норм вылова японскими рыбаками

Российская сторона попросила не нарушать заключенное в 1995 году соглашение между странами о сотрудничестве в области морских ресурсов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Москва призвала Токио исполнять двусторонние договоренности по объему вылова морских ресурсов. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Коснулись мы и вопросов реализации заключенного в 1995 году соглашения, которое регулирует отдельные аспекты сотрудничества в области морских ресурсов. - сказал он. - Мы просили наших японских соседей по линии соответствующих государственных правительственных структур принять меры к тому, чтобы японские рыбаки строго руководствовались требованиями этого соглашения и не нарушали декларируемые и разрешаемые объемы вылова".

Глава японской делегации в свою очередь потребовал вернуть задержанные российскими пограничниками в водах южной части Курил рыболовецкие суда.

"Я заявил позицию японской стороны и потребовал незамедлительного возвращения как экипажа, так и судов в родную гавань", - сказал японский министр.

Согласно информации, полученной от Пограничной службы ФСБ России и от представителей МИД РФ в Южно-Сахалинске, 17 декабря в результате проверки японских судов на пяти из них российские пограничники выявили несоответствие фактического объема улова с данными в промысловых журналах.

Кроме того, по словам главы российского МИД, Москва и Токио приветствуют завершение работы по линии оборонных ведомств над обновлением соглашения о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве.

"Мы с удовлетворением констатировали успешное завершение в конце ноября консультаций по выработке протокола к межправительственному соглашению о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, - отметил он. - Соглашение было заключено в 1993 году. Сейчас наши коллеги из военных ведомств смогли завершить работу над его обновлением и модернизацией".

В новость были внесены изменения (15:01 мск) - обновлена информация по тексту.

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