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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин назвал конкурентное преимущество России в технологиях

По словам президента РФ, это развитая математическая школа
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Преимуществом России в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и других цифровых технологиях является сильная математическая школа. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

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"Мы можем уже увидеть применение [ИИ], например, в банковской сфере - Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентами, это имеет практическое применение. В целом у нас есть здесь и серьезные конкурентные преимущества - это развитая математическая школа и все, что с этим связано. Цифровые технологии основаны на математике", - сказал он.

Также президент отметил, что технологии ИИ в РФ развиваются не только в финансовой сфере. "Вот где-то мы уже продвинулись, где-то сделали явно в недостаточном объеме, но есть и вещи очевидные. Кроме банковской сферы, скажем, беспилотный транспорт: у нас машины "Яндекса" и "КамАЗа" накатали уже больше 1 млн км. Да, это пока делается на ограниченном пространстве, да, пока это не применяется активно в текущей жизни, но это первые шаги, без которых развитие просто невозможно", - добавил он.

Путин подчеркнул, что искусственный интеллект может применяться практически во всех сферах жизни. "И я продолжаю считать, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу. Вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще российского государства, потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, будут влиять на темпы развития экономики", - пояснил президент России.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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