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Закон о надежном Рунете
Обновлено 

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

В Минкомсвязи пообещали, что на рядовых пользователях проводимые учения не скажутся
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

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"23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования - фиксированной и мобильной - к негативным внешним воздействиям. Об основных итогах ближайших учений мы сообщим", - сказали в Минкомсвязи.

В ведомстве подчеркнули, что на рядовых пользователях проводимые учения не скажутся.

"Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят", - заверили в министерстве.

Теги
РоссияЗакон о надежном Рунете
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