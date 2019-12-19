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ARENA разработает единую базу данных о потреблении возобновляемой энергии в Австралии

Они позволят отслеживать данные об энергопотреблении в режиме реального времени

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA) объявило о выделении $2,7 млн на разработку единой базы данных об энергопотреблении My Energy Marketplace на основе "умных" счетчиков Wattwatchers. Об этом сообщается на новостном портале ARENA.

Цель проекта - обеспечить достаточный масштаб внедрения новых технологий мониторинга энергопотребления для оценки заинтересованности бизнеса и частных лиц в использовании "умных" счетчиков. На разработку и внедрение My Energy Marketplace запланировано три года, в течение которых с помощью IoT-технологий будут аккумулироваться данные о тенденциях и динамике потребления энергии.

Возможность установки "умных" счетчиков электроэнергии Wattwatcher на выгодных условиях получат около 5000 предприятий и домохозяйств, а также 250 школ. Счетчики позволят отслеживать данные об энергопотреблении клиентов в режиме реального времени, графически визуализировать динамику ключевых показателей в интерактивном приложении, а также получать доступ к общей информации через единую облачную платформу.

"С увеличением объема располагаемых данных и улучшением их качества потребители будут лучше информированы о своем энергопотреблении и сопутствующих затратах. Они смогут определять и принимать эффективные меры в отношении повышения энергоэффективности с учетом их личных привычек и предпочтений", - отметил генеральный директор Wattwatchers Гевин Дитц.

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