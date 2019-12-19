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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин считает мост через Обь в ЯНАО важным инфраструктурным объектом

Строительство моста через Обь из Лабытнанги в Салехард является одним из ключевых пунктов реализации проекта Северного широтного хода

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает строительство моста через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) важным инфраструктурным проектом, его реализация должна был синхронизирована с развитием инфраструктуры в регионе. Об этом он сообщил в четверг на большой пресс-конференции.

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Как проходила пресс-конференция Владимира Путина

"Мост, про который вы сказали, безусловно, один из важных инфраструктурных объектов, потому что "расшивает" ситуацию в этом регионе России. Выход к железной дороге, к портам, мимо которых проходят, как вы сами сказали, Северный морской путь, крайне важен для нас, это должно быть синхронизировано с объемами перевозок по этому маршруту, и соответствующим образом должна расти инфраструктура. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки из ЯНАО о развитии инфраструктуры в регионе и строительстве моста через реку Обь.

Строительство моста через Обь из Лабытнанги в Салехард является одним из ключевых пунктов реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) - проектируемой в ЯНАО железнодорожной магистрали протяженностью более 700 км, которая пройдет по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево и свяжет Северную железную дорогу со Свердловской. Строительство моста через реку Обь планируется начать в 2020 году.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что реализация проекта Северного широтного хода - 2 (СШХ-2), предполагающего строительство железной дороги Бованенково - Сабетта на Ямале, поможет увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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