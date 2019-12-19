Facebook не отказывается от планов выпустить криптовалюту Libra в 2020 году

ТАСС, 19 декабря. Консорциум Libra Association, состоящий из более чем 20 компаний и организаций, включая Facebook, по-прежнему заинтересован в выпуске криптовалюты Libra в 2020 году, несмотря на скептическое отношение к ней со стороны властей США, а также ряда стран Западной Европы и Азии. Об этом в четверг агентству Reuters сообщил член совета директоров консорциума Патрик Эллис.

По его словам, "Libra планируется ввести в обращение в 2020 году, однако точные сроки зависят от переговоров с регуляторами". "На данном этапе четкая стратегия по выходу на рынок отсутствует", - заявил Эллис. При этом он отметил, что ни одна из компаний, входящих в Libra Association, кроме Facebook, "пока не вложила свои средства в этот проект".

Facebook в июне текущего года объявила, что планирует выпустить Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что американская администрация "выражает очень серьезную обеспокоенность тем, что Libra может быть использована лицами, занимающимися отмыванием денег, а также финансированием терроризма". Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что эта криптовалюта будет иметь "низкую стабильность и надежность". Министры финансов стран Группы семи предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы.

В начале октября стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и eBay.