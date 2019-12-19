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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин: РФ будет улучшать инфраструктуру для развития сотрудничества с другими странами

Пока она недостаточно развита, считает президент России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что пока инфраструктура, позволяющая расширять экономические связи РФ с Китаем и бывшими советскими республиками, недостаточна. Глава государства считает необходимым решать эту проблему.

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На ежегодной большой пресс-конференции Путину был задан вопрос о значении строящегося моста через Волгу в Самарской области. "[Этот проект] отразится [на межгосударственном сотрудничестве] самым наилучшим образом, потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, с нашими в прямом смысле слова братскими республиками бывшего Советского Союза, а сегодня - с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развития инфраструктуры явно недостаточно", - сказал президент. "Мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей, они свою часть дороги уже проложили на Китай, мы должны сделать свою часть работы", - отметил глава государства.

Он заверил: "Будем обязательно это делать".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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