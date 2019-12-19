Путин сообщил, что в 2020 году пенсии вырастут на 6,6%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пенсии в 2020 году вырастут на 6,6%, а инфляция сейчас составила 3,25%, что позволяет увеличивать пенсии в темпе, вдвое превышающем рост инфляции. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, как я сказал, сейчас 3,25%. Темп в два раза выше будет индексации пенсий, чем инфляция. Это в известной степени выполнение тех обещаний, которые даны были раньше", - сказал он.

Глава государства добавил, что пенсии будут индексироваться и после 2024 года. "И после того срока, который вы назвали [2024 год], индексации, безусловно, будут продолжаться", - добавил он, отвечая на вопрос журналиста.

"Я уже сказал, никаких повышений пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. Все, что было сделано до этого, пенсионеров никак не затронуло", - добавил Путин.