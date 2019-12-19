Путин похвалил работу компаний "Иннопрактика" и "Номеко"

На ежегодной большой пресс-конференции к Путину обратилась представитель русской службы Би-би-си (BBC), по утверждению которой, дочери президента РФ Катерина Тихонова и Мария Воронцова работают в "Иннопрактике" и "Номеко", и получают помощь в ведении выгодного бизнеса. "Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом, упомянули одну женщину, вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Упомянули какие-то их личные доли, упомянули объемы этого бизнеса. Вы же ничего этого не сказали, просто обозначили факт, а этого недостаточно", - ответил глава государства.

Он дал совет: "Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее и поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит, и кто чем помогает". "Вопрос с "Иннопрактикой" фигурирует уже давно, это инициатива ректора Московского государственного университета", - сказал Путин. "Насколько я себе представляю, поскольку я председатель попечительского совета МГУ, связано это [создание компании] с желанием, мне кажется, абсолютно законным, правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодаполучателей внутри российской экономики", - объяснил президент.

Он пояснил: "Мы очень часто закупаем за границей то, в том числе в Великобритании, что можем производить сами, вопрос в соединении того, что мы можем генерировать сами и то, что требуется нашим предприятиям при определенных закупках". "Иннопрактика" по сути, ее деятельность посвящена этому, в этом весь смысл создания "Иннопрактики", - подчеркнул Путин. Он добавил, что работа компании с МГУ началась потому, что в университете "очень много талантливых людей, которые готовы предложить свои инновации, но нужно, чтобы они были известны нашим выгодоприобретателям, нашему бизнесу и чтобы они могли этим воспользоваться". "Это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики, вот они чем занимаются. Дай им Бог успехов, чтобы они добились зримых, желаемых всеми нами результатов", - сказал президент.

Говоря о компании "Номеко", Путин обратил внимание на медицинский профиль организации. "Там, по-моему, у них на сегодняшний день все, что составляет их так называемый акционерный капитал, приближается к нулю, но это очень интересное направление, связанное с применением высоких технологий в сфере медицины, имею в виду, что у нас убыль населения 260 тыс. [человек] за этот год - неприемлемая для нас цифра", - подчеркнул глава государства. Он убежден: "Все, что связано со снижением смертности от внешних и внутренних факторов, все, что связано с развитием медицины, является одним из приоритетов Российской Федерации". "Я думаю, что эту работу нужно только поприветствовать", - заключил Путин.

Президент оставил без ответа просьбу подтвердить родство с Тихоновой и Воронцовой.

Компания "Номеко"

Как говорится на сайте компании "Номеко", ее цель - "создать интерфейс взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями для эффективного внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения в практическую работу клиник. "Иннопрактика" объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и фонд "Национальное интеллектуальное развитие". Компания была организована как структурное подразделение МГУ по инициативе ректора Виктора Садовничего.