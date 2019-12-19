Носов: ипотека под 2% обеспечит жильем арендаторов квартир в ветхих домах на Колыме

ТАСС, 19 декабря. Предоставление дальневосточной льготной ипотеки под 2% годовых в Магаданской области позволит обеспечить квартирами молодые семьи, которые сейчас арендуют жилье в близких к аварийным домах. Об этом сообщил ТАСС губернатор Сергей Носов.

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Магаданской области затронула тему предоставления на Дальнем Востоке для молодых семей льготной ипотеки под 2 процента годовых. Для Магаданской области эта тема имеет особое значение, так как регион страдает полным отсутствием первичного рынка жилья. При этом, квартиры на вторичном рынке, по информации областных властей, в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Новое жилье по специальной льготной ипотеке важно для большинства молодых колымчан, которые вынуждены снимать жилье или проживать в домах, состояние которых близко к аварийному", - сообщил глава региона и добавил, что пресс-конференция еще раз подтверждает особое внимание президента по отношению к Дальнему Востоку и Магаданской области в том числе.

Сергей Носов сообщал о том, что дальневосточная ипотека поможет закрыть около 2 тыс. вакансий в Магаданской области. По словам главы региона, новая программа позволяет привлечь в экономику области качественных специалистов. По информации региональных властей, в конце 2020 года в области будет введена в эксплуатацию первая очередь строящегося сейчас жилого комплекса "Нагаевский". Планируется ввод 10 тыс. кв. м жилья.

Новый жилой комплекс рассчитан для расселения колымчан из жилья, признанного аварийным. Но по поручению губернатора часть жилого фонда комплекса будет выделена под реализацию программы льготной дальневосточной ипотеки. Пока же вторичный рынок жилья в Магаданской области располагает достаточным количеством квартир, чтобы удовлетворить возможный спрос на льготную ипотеку. Кроме того, в регионе молодым семьям предоставляются специальные социальные выплаты на приобретение квартир.