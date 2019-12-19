Fitch прогнозирует низкий рост для российских компаний в 2020 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings в отношении российских компаний является стабильным и обусловлен ожиданиями агентства небольшого роста выручки и некоторого давления на прибыльность, что будет компенсироваться стабильным левериджем (соотношение заемных средств компании к собственным). Об этом говорится в сообщении агентства.

"Мы ожидаем лишь вялый рост у российских компаний в 2019-2021 годах: медианный годовой рост выручки оценивается в 1,5-2%. В значительной степени эти ожидания отражают, как правило, консервативные допущения агентства по ценам на ключевые сырьевые товары и по обменному курсу рубля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что показатели левериджа подкрепляются дисциплиной в области дивидендов и финансированием капитальных вложений за счет собственного денежного потока.

Также агентство прогнозирует, что фактический рост может оказаться сильнее, если цены на сырьевые товары будут выше, чем ожидается, как это уже было в 2018 году.

"Fitch ожидало в 2018 году рост выручки, выраженный низким однозначным числом, в то время как фактический медианный рост выручки за указанный год составил 9,3%. Компании в секторе природных ресурсов, нефтегазовом и химическом секторах являются в высокой степени чувствительными к ценам на сырьевые товары. На эти компании приходится 40% от портфеля публичных рейтингов Fitch", - говорится в сообщении.