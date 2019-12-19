Казахстан разрешил поставки свиноводческой продукции из 19 российских регионов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Казахстан отменил введенные ранее ограничения на поставки свиней и свиноводческой продукции из 19 российских регионов. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Поставки, которые были ранее запрещены в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС), начнутся из Оренбургской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Воронежской, Калужской, Курской, Владимирской, Брянской, Рязанской, Псковской, Ярославской, Омской, Белгородской, Ивановской, Иркутской, Московской и Новгородской областей, Республики Северная Осетия Российской Федерации.

Как отметили в Россельхознадзоре, об открытии поставок стало известно из заявления вице-министра сельского хозяйства Казахстана Гульмиры Исаевой.