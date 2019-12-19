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Бюджет Смоленской области приняли без дефицита на 2020 год

На период последующих двух лет запланирован профицит

ТАСС, 19 декабря. Депутаты Смоленской областной думы в четверг на очередном заседании приняли в окончательном чтении закон о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В 2020 году его доходы и расходы составят 50,9 млрд рублей, бюджет будет без дефицита, на период последующих двух лет запланирован профицит, сообщил заместитель губернатора Алексей Гусев.

Первое чтение закона о бюджете на 2020 год прошло 14 ноября, доходы и расходы планировались на уровне 49 млрд рублей.

"Между первым и вторым чтением налоговые и неналоговые доходы не изменились - 37,2 млрд рублей, при этом увеличилась финансовая помощь из федерального бюджета на 2,1 млрд рублей, в том числе дотация - 1 млрд рублей, целевые трансферты - 1,1 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов - 50,9 млрд рублей. Общий объем расходов - 50,9 млрд рублей", - сказал Гусев.

В окончательной редакции закона в бюджете на 2021 и 2022 годы общий объем доходов и расходов также увеличился за счет федеральной финансовой помощи на 192 млн рублей и 430 млн рублей соответственно. "Доходы на 2021 год [запланированы] в объеме 50,2 млрд рублей, на 2022 год - 51,5 млрд рублей. Расходы на 2021 год - 48,8 млрд рублей, на 2022 год - 49 млрд рублей. Профицит по сравнению с первым чтением не меняется, 2021 год - 1,4 млрд рублей, 2022 год - 2,5 млрд рублей", - отметил Гусев.

По его словам, в 2020 году в Смоленской области будет профинансирована 31 государственная программа, набольший объем средств - около 76% от всех расходов - направят на развитие образования - 11,1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан - 9,2 млрд рублей, на программу развития здравоохранения - 9,1 млрд рублей, около 6,7 млрд рублей - на развитие дорожно-транспортного комплекса.

Гусев отметил, что на реализацию национальных проектов в следующем году будет направлено 7,6 млрд рублей, это на 31,5% больше, чем в 2019 году. Так, наиболее крупные суммы предусмотрены на проект "Безопасные и качественные дороги" - 2,3 млрд рублей, "Демография" - 1,8 млрд рублей, "Здравоохранение" - 1,4 млрд рублей, порядка 953 млн рублей - на нацпроект "Образование".

Бюджет Смоленской области на 2019 год был принят в декабре 2018 года, с учетом изменений, внесенных в конце октября, общий объем доходов составил 45,9 млрд рублей, расходов - 47,5 млрд рублей, дефицит - 1,6 млрд рублей.

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РоссияСмоленская область
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