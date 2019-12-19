Асад считает, что цифровизацией экономики Сирии должны заниматься компании из России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает, что оказывать содействие в цифровизации экономики его страны должны российские компании. Об этом сообщил журналистам по телефону сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения, депутат Госдумы Дмитрий Саблин после состоявшейся в четверг встречи с сирийским лидером.

"Обсуждались вопросы восстановления экономики Сирии, в частности вопрос участия российских компаний в создании цифровой экономики и цифрового государства в Сирии", - рассказал парламентарий. "Асад сказал, что это важнейшая задача, что необходима синхронизация всех созданных систем, - изложил он позицию президента САР. - Сказал, что необходим комплексный подход к решению этой государственной задачи, что нашло полное согласие с российской стороны".

По словам Саблина, Асад признался, что ему эта тема очень близка. "Когда он вернулся после учебы за границей в Сирию, первые два года он работал в сирийской ассоциации по информатизации", - отметил депутат. "По его [Асада] словам, цифровизацией экономики Сирии должны заниматься российские компании, потому что обеспечение безопасности информации - очень трудная и важнейшая задача", - подчеркнул он.