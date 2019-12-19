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Кризис в Сирии

Асад считает, что цифровизацией экономики Сирии должны заниматься компании из России

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что сирийский лидер отметил необходимость комплексного подхода к решению этой государственной задачи, что "нашло полное согласие с российской стороны"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает, что оказывать содействие в цифровизации экономики его страны должны российские компании. Об этом сообщил журналистам по телефону сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения, депутат Госдумы Дмитрий Саблин после состоявшейся в четверг встречи с сирийским лидером.

"Обсуждались вопросы восстановления экономики Сирии, в частности вопрос участия российских компаний в создании цифровой экономики и цифрового государства в Сирии", - рассказал парламентарий. "Асад сказал, что это важнейшая задача, что необходима синхронизация всех созданных систем, - изложил он позицию президента САР. - Сказал, что необходим комплексный подход к решению этой государственной задачи, что нашло полное согласие с российской стороны".

По словам Саблина, Асад признался, что ему эта тема очень близка. "Когда он вернулся после учебы за границей в Сирию, первые два года он работал в сирийской ассоциации по информатизации", - отметил депутат. "По его [Асада] словам, цифровизацией экономики Сирии должны заниматься российские компании, потому что обеспечение безопасности информации - очень трудная и важнейшая задача", - подчеркнул он.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезСаблин, Дмитрий Вадимович
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