Бюджет Кировской области на 2020 год приняли с профицитом в 581 млн рублей

КИРОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области на пленарном заседании в четверг приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы бюджета в следующем году составят 61,03 млрд рублей, расходы - 60,4 млрд рублей, профицит - 581,9 млн рублей, сообщается в представленных на заседании материалах.

Как пояснила министр финансов области Лариса Маковеева на заседании, приоритетом в расходах будут являться средства на реализацию национальных проектов. Большая часть будет направлена на разработку проектно-сметной документации. Это позволит в плановом периоде создать спортивный кластер в микрорайоне Вересники, где планируется строительство футбольного поля, универсального спортивного комплекса с искусственным льдом, многофункционального спортивного комплекса для занятий художественной гимнастикой, спортивной борьбой, фехтованием, баскетболом, волейболом.

"Предусматривается новое направление, которого не было в федеральном бюджете. Это благоустройство зданий образовательных учреждений в целях соблюдения требований по тепловому режиму. Сумма в 2020 году составит 91,3 млн рублей, в 2021 году - 110 млн рублей. Средства будут направляться в государственные и муниципальные образовательные учреждения Кировской области на замену печного отопления. Средства позволят провести работы на 14 объектах в пяти муниципальных образованиях и в двух государственных школах", - сказала министр финансов.

Также средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации, чтобы построить в Кирове региональный центр выявления и поддержки одаренных детей по аналогии с образовательным центром "Сириус". Кроме того, предусмотрена индексация заработной платы для бюджетников.

Как сообщил председатель областного заксобрания Владимир Бакин, за принятие бюджета проголосовали 38 депутатов, против девять, а воздержались - пять человек.

Бюджет Кировской области на 2019 год был принят с доходами более 55,7 млрд рублей, расходами - в сумме порядка 55,1 млрд рублей и профицитом 579 млн рублей.