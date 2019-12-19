В Ростовской области создадут российско-бельгийский завод по переработке льняных семян

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Российско-бельгийская компания в конце 2020 года откроет на территории Ростовской области первое в России специализированное предприятие по переработке льняных семян, заявил в четверг губернатор региона Василий Голубев.

"Совместная российско-бельгийская компания "Эйсибиэй" приступила к строительству нового завода в Новоалександровской промышленной зоне. Он станет первым специализированным предприятием по переработке льняных семян. Выпуск продукции на новом заводе планируется начать в конце следующего года", - сообщил он в ходе ежегодного инвестиционного послания.

Голубев подчеркнул, что инвестиции в реализацию проекта превысят 1,5 млрд рублей.

Как отметил губернатор, всего в Ростовской области в высокой степени готовности около 250 проектов на сумму порядка 55 млрд рублей, они будут введены в 2020 году, уточнил глава региона.