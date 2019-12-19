Инвесторы вложили в 2019 году 40 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Подмосковья

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Около 40 млрд рублей инвестиций поступило в сферу агропромышленного комплекса Московской области в 2019 году, в следующем году власти Подмосковья планируют увеличить этот показатель до 45 млрд рублей, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Невозможно развитие сельского хозяйства без привлечения новых инвестиций. В целом 40 млрд рублей в этом году у нас привлечено <...> По инвестиционной задаче на следующий год мы ставим себе цель привлечь не менее 45 млрд рублей инвестиций: это и новые инвесторы, и модернизация действующих предприятий. Все это нам должно позволить выполнять нашу задачу по увеличению объемов экспорта агропромышленного комплекса", - сказал Разин во время заседания в Мособлдуме.

Министр отметил, что муниципалитетами-лидерами по привлечению инвестиций в сельское хозяйство стали Домодедово, Подольск, Руза, Луховицы и Электросталь.

Как отмечается в презентации к выступлению Разина, одними из крупнейших реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК в 2019 году стали вторая очередь тепличного комплекса "Луховицкие овощи" с объемом инвестиций более 9 млрд рублей, грибоводческий комплекс ООО "Торговый дом "Богородские овощи" с суммой инвестиций 1,5 млрд рублей, а также новая линия по производству картофельных чипсов на заводе PepsiCo.

Ранее Разин сообщал, что в прошлом году инвестиции в развитие агропромышленного комплекса в Подмосковье составили 36 млрд рублей, было реализовано 62 инвестиционных проекта.