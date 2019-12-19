Появление федеральной схемы обращения с отходами в РФ ожидается в I квартале 2020 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральная схема обращения с отходами, созданная на основании всех региональных схем, может появиться в первом квартале 2020 года, сообщило в четверг Минприроды России.

"В ближайшее время будет создана единая федеральная схема - специальная карта, которая позволит видеть расположение действующих и планируемых инфраструктурных объектов, логистические пути - всю цепочку системы от сбора до переработки. Фактически уже планируется развитие межтерриториального и межинфраструктурного взаимодействия. Документ будет синхронизирован с документами иных ведомств. Ожидаем появления карты в I квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, уже проведен анализ всех 85 региональных территориальных схем обращения с отходами, который показал, в каком состоянии инфраструктура в субъектах, как выстроены логистические пути, где и какие установлены нормативы, соответствуют ли они объемам накопления отходов и ряд других параметров. В регионы, схемы которых требовали корректировки, были направлены рекомендации.

Реформа мусорной отрасли началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.