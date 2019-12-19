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Новая система обращения с ТКО

Доходы граждан от сдачи вторсырья планируется освободить от НДФЛ

В Минприроды сообщили, что соответствующая инициатива готовится российским правительством

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Доходы граждан от сдачи вторсырья могут быть освобождены от налога на доходы физических лиц, соответствующая инициатива готовится российским правительством. Об этом сообщает в четверг Минприроды России.

"Считаем важным, что в первом квартале 2020 г. правительство РФ выйдет с инициативой об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов граждан, полученных от сдачи вторсырья. В настоящее время действует норма в отношении сдачи макулатуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, на согласовании находятся изменения в нормативные акты правительства по введению раздельного сбора для граждан и снижению платы граждан, при его осуществлении.

"Кроме того, Минприроды России поддерживает предложения о дифференцированном подходе к установлению тарифов для населения за обращение с ТКО. Более того, соответствующая инициатива внесена ведомством в правительство", - добавили в ведомстве.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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