"Норникель" удвоил налоговые отчисления в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" за девять месяцев текущего года вдвое увеличила налоговые отчисления в бюджет Красноярского края. Об этом на сессии законодательного собрания региона сообщил статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

"За девять месяцев 2019 года мы заплатили налогов в бюджет края на 38,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Пристансков. Согласно данным доклада, объем налоговых поступлений в январе - сентябре 2018 года составил 36,4 млрд рублей, а за девять месяцев 2019 года он вырос до 74,7 млрд рублей. Он не уточнил, с чем связан такой рост, добавив, что компания сохраняет позиции крупнейшего налогоплательщика региона.

"Та информация, которая была нам представлена (на сессии краевого парламента), внушает уверенность, что бюджет Красноярского края гарантирован трудом наших горняков и металлургов", - заявил журналистам председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов. Он добавил, что компания ставит перед собой "амбициозные задачи по приросту добычи руды" в разы, что приведет к дальнейшему росту налоговых доходов региона.

Всего собственные доходы Красноярского края за девять месяцев 2019 года составили 200 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года - 156,8 млрд рублей.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.