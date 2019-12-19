Губернатор Ростовской области поручил создать в регионе центр цифровой трансформации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Центр цифровой трансформации для реализации национального проекта "Цифровая экономика" будет создан в Ростовской области, заявил на ежегодном инвестиционном послании губернатор региона Василий Голубев.

"На уровне области нам предстоит реализовать концепцию "Цифровой регион". Для решения этих масштабных задач в регионе должен быть создан Центр цифровой трансформации", - рассказал он.

По словам губернатора, дорожная карта цифровой трансформации региона с конкретными прикладными проектами должна быть разработана в первом квартале 2020 года.

Голубев подчеркнул, что образовательная составляющая этой большой работы уже начата. Он напомнил, что Ростовская область стала пилотным регионом по предоставлению персональных цифровых сертификатов для населения, а также создан Южный научно-образовательный центр "Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса".

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.