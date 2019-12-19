Белоруссия и Россия создадут рабочую группу для выявления и пресечения картелей

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Антимонопольные ведомства Белоруссии и России создадут рабочую группу для выявления и пресечения картелей. Об этом в четверг сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии по итогам прошедшего совместного заседания коллегии МАРТ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Одним из ключевых направлений взаимодействия в 2020 году станет совместная деятельность по выявлению и пресечению картелей", - отмечается в пресс-релизе. По итогам заседания "принято решение о создании рабочей группы по профилактике и пресечению картелей". "Основными направлениями деятельности ее должны стать обмен опытом, совместные расследования и выработка мер по пресечению картелей, прежде всего на трансграничных рынках и рынках Республики Беларусь и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Среди перспективных сфер сотрудничества стороны также назвали работу совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках, развитие биржевой торговли, изучение вопроса "параллельного импорта". Главы антимонопольных органов отметили, что в позитивном ключе идет выполнение плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области защиты конкуренции, а также совместная работа ведомств, послужившая снижению цен на рынке лекарственных средств.