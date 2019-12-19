"Роснефть" провела кадровые назначения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" в рамках оптимизации организационной структуры, направленной на повышение эффективности деятельности компании, приняла ряд организационно-кадровых решений, говорится в сообщении компании.

Вице-президентом по внутреннему сервису НК "Роснефть" назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам.

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин в связи с истечением срока трудового контракта и выходом на пенсию переходит на другую работу в периметре компании. Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам назначен Алексей Артемьев, работающий в кадровом блоке компании с 2012 года.