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"Роснефть" провела кадровые назначения

В частности, первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначили Зелько Рунье

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" в рамках оптимизации организационной структуры, направленной на повышение эффективности деятельности компании, приняла ряд организационно-кадровых решений, говорится в сообщении компании.

Вице-президентом по внутреннему сервису НК "Роснефть" назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам.

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин в связи с истечением срока трудового контракта и выходом на пенсию переходит на другую работу в периметре компании. Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам назначен Алексей Артемьев, работающий в кадровом блоке компании с 2012 года.

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Россия
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