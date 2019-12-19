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"Норникель" инвестирует в развитие горнорудного кластера Красноярского края 70 млрд рублей

По словам вице-президента компании Дмитрия Пристанскова, реализация проекта обеспечит порядка 2 тыс. новых рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в размере 30 млрд рублей в течение десяти лет

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" инвестирует до 2027 года в развитие "Южного кластера" на севере Красноярского края 70 млрд рублей. Об этом на сессии законодательного собрания края сообщил статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

"Южный кластер" Норильской промышленной площадки в Заполярье включает ряд активов, которые на сегодняшний день обеспечивают производство порядка 4% годового объема продукции "Норникеля". В основном, это металлы платиновой группы. В "Южный кластер" входит северная часть месторождения Норильск-1, рудник "Заполярный", карьер "Медвежий ручей" и Норильская обогатительная фабрика.

"Будет создан абсолютно новый минеральный сырьевой центр. В результате реализации данного проекта в 2027 году суммарные добывающие мощности проекта вырастут с 2 до 9 млн тонн [руды в год] <…> Инвестиции в развитие горной добычи с учетом модернизации обогатительных мощностей и инфраструктуры составят около 70 млрд рублей", - сообщил Пристансков.

По его словам, реализация проекта обеспечит порядка 2 тыс. новых рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в размере 30 млрд рублей в течение десяти лет. Пристансков отметил, что проект реализуется в рамках комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего 32 проекта Красноярского края, Хакасии и Тувы с общим инвестиционным портфелем в 2 трлн рублей.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

Теги
РоссияКрасноярский край
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