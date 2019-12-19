Россельхознадзор может ограничить поставки рыбы и морепродуктов из Китая

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор может ввести временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Китая из-за выявленных запрещенных и вредных веществ в аквакультуре. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая", - говорится в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, 19 декабря представители ведомства провел телефонные переговоры с представителями Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР) в связи с обеспокоенностью из-за учащения случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Речь идет, в том числе о наличии тяжелых металлов (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов. При этом количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года.

Как отметили в Россельхознадзоре, по каждому случаю обнаружений запрещенных и вредных веществ в такой продукции Россельхознадзор в течение 2018 и 2019 годах регулярно информировал ГТУ. Кроме того, 12 декабря было направлено официальное письмо с подробной информацией о таких нарушениях, зафиксированных в 2019 году. В связи с отсутствием реакции с китайской стороны Россельхознадзор попросил в кратчайшие сроки провести расследования по каждому нарушению и представить материалы об их устранении.

Кроме того, российская сторона сообщила, что с 16 декабря сотрудники Россельхознадзора проводят инспекцию китайских предприятий по производству продукции аквакультуры. Это первая инспекция китайских рыбоперерабатывающих предприятий с 2009 года. Однако, по данным ведомства, китайская сторона не обеспечивает содействие специалистам Россельхознадзора в части представления информации, необходимой для оценки контроля безопасности производимой продукции.

Также российская сторона повторно сообщила о необходимости включить в программу визита посещение ферм по выращиванию гидробионтов, а также предоставить ряд материалов согласно ранее направленным вопросникам.

В свою очередь, как сообщили в Россельхознадзоре, китайские коллеги обратились к российскому ведомству с предложением провести семинар по процедуре лабораторных исследований продукции животного происхождения.