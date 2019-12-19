В Перми создали первого в России робота, который будет продавать sim-карты

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Компания по производству сервисных автономных роботов Promobot из Перми создала первого в России робота, который будет продавать sim-карты. Об этом ТАСС в четверг рассказал директор по развитию, сооснователь компании Олег Кивокурцев.

"Мы создали первого в России робота для продажи sim-карт <...> У него будет в груди установлен диспенсер выдачи карт, сканер паспорта и терминал для оплаты. Человек, который хочет получить sim-карту, должен обратиться к роботу, затем робот попросит просканировать паспорт, далее робот полученные данные внесет в базу и на sim-карту, после чего попросит оплатить картой, после оплаты робот из диспенсера выдаст sim-карту", - сказал он.

По словам Кивокурцева, такие роботы точно появятся в Москве, а также во многих других российских городах. Планируется, что в начале 2020 года они начнут работу в бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, общественных пространствах и других местах повышенного скопления людей. Например, с помощью андроида российскую sim-карту смогут получить туристы и гости страны: робот знает десять языков, включая арабский, турецкий и португальский. Робот выдаст sim-карту за несколько секунд.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе, они трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в московском метро, в Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России - в Перми.